    Prezident bir qrup dəmiryolçunu təltif edib - SİYAHI

    Daxili siyasət
    • 13 oktyabr, 2025
    • 12:27
    Prezident bir qrup dəmiryolçunu təltif edib - SİYAHI

    Azərbaycan dəmir yolu nəqliyyatı işçiləri təltif edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncamla dəmir yolu nəqliyyatının inkişafında səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

    3-cü dərəcəli "Əmək" ordeni ilə

    Cəfərov Şamil Rəcəb oğlu

    Qocayev Telman Rza oğlu

    Mustafayev İlqar Abdulməcid oğlu

    Talıbov Şəmsəddin İsmayıl oğlu

    "Tərəqqi" medalı ilə

    Boqolyubova Aleksandra Vladimirovna

    Cabbarov Elxan Məhəmməd oğlu

    Cəfərov Kazım Novruz oğlu

    Əfəndi-zadə Məmməd Şamil oğlu

    Gülmaliyev Rafiq Məhərrəm oğlu

    Hidayətov Arif Ramiz oğlu

    Kazımov Kazım Silahdar oğlu

    Kərimov Hikmət Şirəli oğlu

    Kərimov Pənah Sabir oğlu

    Quliyev Nicat Tofiq oğlu

    Məmmədov Vəfadar Şikar oğlu

    Muradov Elyar Həbib oğlu

    Nəzərov Afiq Allahşükür oğlu

    Pənahov Məhəmməd Yaqub oğlu

    Şixəmirov Mədəd Aydın oğlu.

