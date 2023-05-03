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Президент: Мы полностью поддерживаем проект Среднего коридора, он обладает большим потенциалом

Президент: Мы полностью поддерживаем проект Среднего коридора, он обладает большим потенциалом Что касается Среднего коридора, то мы полностью поддерживаем этот проект, он обладает большим потенциалом.
Внутренняя политика
3 мая 2023 г. 23:54
Президент: Мы полностью поддерживаем проект Среднего коридора, он обладает большим потенциалом

Что касается Среднего коридора, то мы полностью поддерживаем этот проект, он обладает большим потенциалом.

Как передает Report, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" в Шуше, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Думаю, что для нас важно понимать, что мы должны быть не только транзитным маршрутом для грузов, но и использовать эту возможность для стимулирования деловой активности вдоль маршрута. Я считаю, что для всех стран, участвующих в Среднем коридоре, будет важно не только зарабатывать деньги на транзитных сборах, но и использовать эту возможность для стимулирования местного производства", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Orta Dəhliz layihəsi tərəfimizdən tam dəstəklənir və onun nəhəng potensialı var"

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