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Президент: Мы должны создать такие условия, чтобы талантливая молодежь осуществляла деятельность в Азербайджане

Президент: Мы должны создать такие условия, чтобы талантливая молодежь осуществляла деятельность в Азербайджане "Что касается задач на будущее, то, конечно, позитивную динамику нужно сохранить. В то же время ни для кого не секрет, что технологии в мире стремительно развиваются, и мы должны предпринимать шаги в соответствии с этим развитием. Конечно, в Азербайджане
Внутренняя политика
26 января 2021 г. 15:43
Президент: Мы должны создать такие условия, чтобы талантливая молодежь осуществляла деятельность в Азербайджане

"Что касается задач на будущее, то, конечно, позитивную динамику нужно сохранить. В то же время ни для кого не секрет, что технологии в мире стремительно развиваются, и мы должны предпринимать шаги в соответствии с этим развитием. Конечно, в Азербайджане должны быть предприняты еще большие шаги в области развития технологий. Нам необходимо активнее привлекать к этой работе особенно молодежь".

Как передает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал 26 января, принимая Рашада Набиева в видеоформате в связи с его назначением на должность министра транспорта, связи и высоких технологий.

"В ходе встреч с талантливой молодежью я увидел, что некоторые из них отправляются за рубеж для реализации своих знаний, инноваций. К примеру, наша политика, связанная со стартапами, конечно, позитивна. Однако во время встреч с этой талантливой молодежью выяснилось, что многие из них работают за рубежом, на время приезжая в Азербайджан. Мы должны создать такие условия, чтобы наша талантливая молодежь осуществляла деятельность в Азербайджане, могла полностью реализовать здесь свои знания и служила экономике страны, наращиванию ее мощи. Поэтому применение новых технологий в Азербайджане является одним из приоритетных вопросов. Здесь, конечно, в первую очередь речь идет о применении в Азербайджане уже используемых в мире самых современных технологий. Мы обязательно должны сделать это. В Азербайджане во всех сферах должны применяться самые современные технологии. В то же время необходимо правильнее организовывать деятельность талантливых людей, чтобы Азербайджан играл свою роль и говорил свое слово как производитель технологий. К примеру, почему мы смогли стать страной, которая изобрела и экспортирует технологии в области общественных услуг? Потому что были поставлены правильные цели, правильно выбрано кадровое обеспечение, и Президент постоянно уделял внимание данной сфере. Однако это внимание должно уделяться всеми структурами, потому что мои поручения в некоторых случаях какое-то время исполняются, а потом не исполняются, или же забываются, либо же возникают какие-то другие негативные явления. Поэтому государственные структуры, министерства, государственные компании должны до конца выполнять мои указания, тогда нигде не будет отставаний", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Biz elə bir şərait yaratmalıyıq ki, istedadlı gənclərimiz Azərbaycanda fəaliyyət göstərsinlər"

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