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Президент Ильхам Алиев принял государственного секретаря Министерства Европы и иностранных дел Франции

Президент Ильхам Алиев принял государственного секретаря Министерства Европы и иностранных дел Франции "Что касается задач на будущее, то, конечно, позитивную динамику нужно сохранить. В то же время ни для кого не секрет, что технологии в мире стремительно развиваются, и мы должны предпринимать шаги в соответствии с этим развитием. Конечно, в Азербайджане
Внешняя политика
26 января 2021 г. 15:21
Президент Ильхам Алиев принял государственного секретаря Министерства Европы и иностранных дел Франции

26 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял государственного секретаря Министерства Европы и иностранных дел Франции Жана Батиста Лемуана.

Как сообщает Report, государственный секретарь Жан Батист Лемуан с удовлетворением вспомнил свой визит в Азербайджан четыре года назад и участие в открытии нового учебного здания Французско-Азербайджанского университета – UFAZ в Баку.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями по региональным вопросам, затронута повестка дня азербайджано-французских связей.

На встрече были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev receives State Secretary to French Minister for Europe and Foreign Affairs
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Fransanın Avropa və Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibini qəbul edib

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