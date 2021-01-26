Президент Ильхам Алиев принял государственного секретаря Министерства Европы и иностранных дел Франции

26 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял государственного секретаря Министерства Европы и иностранных дел Франции Жана Батиста Лемуана.
Как сообщает Report, государственный секретарь Жан Батист Лемуан с удовлетворением вспомнил свой визит в Азербайджан четыре года назад и участие в открытии нового учебного здания Французско-Азербайджанского университета – UFAZ в Баку.
В ходе беседы был проведен обмен мнениями по региональным вопросам, затронута повестка дня азербайджано-французских связей.
На встрече были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.