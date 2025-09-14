Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Внутренняя политика
    • 14 сентября, 2025
    • 18:51
    Президент: Мы доказали всему миру, что мы сильный, волевой народ

    Мы доказали всему миру, что мы сильный, волевой народ, мы одержали победу на поле боя и всегда были готовы к миру. Но мир должен был быть справедливым, основанным на международном праве и исторической справедливости.

    Как сообщает Report, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на состоявшейся в поселке Гырмызы Базар Ходжавендского района встрече с жителями поселков Гырмызы Базар, Гадрут и села Сос.

    "История последних пяти лет показала, что никакая внешняя сила не смогла повлиять на нашу волю", - добавил глава государства.

    Президент: Мы доказали всему миру, что мы сильный, волевой народ

