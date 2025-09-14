Prezident: Biz bütün dünyaya sübut etmişik ki, güclü xalqıq, iradəli xalqıq
Daxili siyasət
- 14 sentyabr, 2025
- 18:50
Biz bütün dünyaya sübut etmişik ki, güclü xalqıq, iradəli xalqıq, döyüş meydanında da qələbə qazanmışıq, sülhə də hər zaman hazır idik. Amma sülh ədalətli sülh olmalı idi, beynəlxalq hüquq və tarixi ədalət üzərində sülh olmalı idi.
"Report" xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar qəsəbəsində Qırmızı Bazar, Hadrut qəsəbələrinin və Sos kəndinin sakinləri ilə görüşündə səsləndirib.
Dövlətimizin başçısı əlavə edib: "Son beş ilin tarixi onu göstərdi ki, heç bir xarici qüvvə bizim iradəmizə təsir edə bilmədi".
Son xəbərlər
19:30
İsrail ordusu Qəzzanın şimalında 11 HƏMAS yaraqlısını öldürübDigər ölkələr
19:13
ABŞ və Çin rəsmiləri mübahisəli ticarət məsələləri ilə bağlı Madriddə görüş keçiribDigər ölkələr
18:57
İlham Əliyev: Son beş ilin tarixi onu göstərdi ki, heç bir xarici qüvvə bizim iradəmizə təsir edə bilmədiDaxili siyasət
18:50
Prezident: Biz bütün dünyaya sübut etmişik ki, güclü xalqıq, iradəli xalqıqDaxili siyasət
18:49
Azərbaycan Prezidenti: Qarabağda və Zəngəzurda gedən quruculuq dünyanın heç bir yerində yoxdurDaxili siyasət
18:48
Foto
İlham Əliyev Qırmızı Bazar, Hadrut qəsəbələri və Sos kəndinin sakinləri ilə görüşüb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
18:47
Prezident İlham Əliyev: Son beş ilin tarixi Zəfər tarixidirDaxili siyasət
18:40
"Şamaxı" bu mövsüm Premyer Liqada ilk qələbəsini qazanıbFutbol
18:38