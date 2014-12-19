​Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская наука имеет многовековую историю и традиции

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ "В Азербайджане, расположенном на стыке цивилизаций и являющемся древним очагом культуры, наука имеет многовековую историю и традиции". Как сообщает Report, об этом сказано в приветственном письме президента Азербайджанской Республики, адресованном участникам I Съезда ученых Азербайджана. Письмо главы государства огласила заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Азербайджанской Республики Фатма Абдуллазаде.

Президент отметил, что передовые ученые, которых Азербайджан подарил сокровищнице мировой культуры, сыграли своеобразную положительную роль в деле донесения научных достижений античного периода Европе, внесли свой весомый вклад в налаживание межкультурного диалога и сохранения культурной и научной преемственности между человечеством и временем: "В истории нашей науки XX век был насыщен судьбоносными событиями. Создание Национальной академии наук, университетов и прочих научных учреждений подготовило благоприятную почву для интеграции азербайджанской науки в пространство мировой науки. Это, как один из основных факторов, обеспечивающих обустройство современного общества, и в настоящее время является приоритетным направлением политики независимого азербайджанского государства.

Ваш съезд проходит в то время, когда в нашей стране успешно претворяется в жизнь деятельность, направленная на созидательные работы в социально-экономической и культурно-духовной сферах. Уверен, что ваш нынешний первый съезд будет искать ответы на новые вызовы периода глобализации и станет весомым шагом для повышения потенциала национальной науки на современных инновационных принципах во имя динамического развития страны. Последовательное развитие нашей экономики, формирование общества, опирающегося на знания, и осуществление капиталовложений в человеческие ресурсы, является основной нашей стратегической задачей на ближайшую будущую перспективу. Всё это, требуя высокопрофессиональные человеческие ресурсы, новые научные подходы и быструю инновационную активность, ставит перед азербайджанской наукой совершенно новые задачи. Уверен, что на вашем первом съезде пройдут плодотворные обсуждения и обмен мнениями по этим вопросам и будет принята программа дальнейших действий, которая будет иметь важное значение для будущего нашей республики" .