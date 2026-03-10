Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Конституцию Нахчывана

Утверждено внесение в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики новых статей, касающихся полномочий Верховного меджлиса и Кабмина НАР.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев подписал Конституционный закон "Об утверждении изменений в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики".

Документ предусматривает внесение двух новых статей - 3-1 и 28-1 - в Конституцию Нахчывана, исключение статьи 5, а также изменения в ряд других статей и в Преамбулу.

Согласно прежней редакции Конституции Нахчывана, в части Преамбулы отмечалось, что основы автономии Нахчывана были закреплены международными договорами - Московским от 16 марта 1921 года и Карсским - от 13 октября 1921 года.

В новой редакции отмечается, что Нахчыванская Автономная Республика является неотъемлемой составной частью Азербайджанской Республики. Таким образом, упоминания договоров исключаются из Конституции Нахчывана.