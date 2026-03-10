Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Конституцию Нахчывана

    Внутренняя политика
    • 10 марта, 2026
    • 12:52
    Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Конституцию Нахчывана

    Утверждено внесение в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики новых статей, касающихся полномочий Верховного меджлиса и Кабмина НАР.

    Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев подписал Конституционный закон "Об утверждении изменений в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики".

    Документ предусматривает внесение двух новых статей - 3-1 и 28-1 - в Конституцию Нахчывана, исключение статьи 5, а также изменения в ряд других статей и в Преамбулу.

    Согласно прежней редакции Конституции Нахчывана, в части Преамбулы отмечалось, что основы автономии Нахчывана были закреплены международными договорами - Московским от 16 марта 1921 года и Карсским - от 13 октября 1921 года.

    В новой редакции отмечается, что Нахчыванская Автономная Республика является неотъемлемой составной частью Азербайджанской Республики. Таким образом, упоминания договоров исключаются из Конституции Нахчывана.

    Ильхам Алиев изменения в Конституции Нахчывана
    Prezident İlham Əliyev Naxçıvan Konstitusiyasına dəyişiklikləri təsdiqləyib
    President Ilham Aliyev approves amendments to Constitution of Nakhchivan AR
    Ты - Король

    Последние новости

    13:19

    Антимонопольный орган проверяет возможные нарушения в службе мелиорации

    Бизнес
    13:05

    В Лерике изъято 20 кг наркотиков

    Происшествия
    13:04

    Минздрав оштрафовал пять аптек за продажу рецептурных препаратов без рецепта

    Здоровье
    13:02

    В Армении приняли решение о задержании брата экс-президента Саргсяна

    В регионе
    12:52

    Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Конституцию Нахчывана

    Внутренняя политика
    12:52

    СМИ: В Персидском заливе примерно 77% танкеров продолжают стоять на якоре

    Другие страны
    12:46

    Профицит госбюджета Азербайджана за 2 месяца составил около 1,7 млрд манатов

    Финансы
    12:46

    Венгрия запретила экспорт нефти, бензина и дизтоплива

    Другие страны
    12:44

    СВР Армении: Зафиксированы случаи вмешательства сил за рубежом в избирательные процессы в стране

    В регионе
    Лента новостей