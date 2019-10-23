Президент Ильхам Алиев: "Против негодных чиновников будут приняты самые серьезные санкции и меры"

Могу сказать, что реформы дают хорошие результаты. За девять месяцев нынешнего года зарегистрировано более 100 тысяч трудовых договоров. То есть, что это значит? Эти сто тысяч человек работали в теневой экономике. Они получали зарплату в конвертах.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема Микайыла Джаббарова в связи с его назначением на новую должность - министра экономики.

“В некоторых случаях выписанная им низкая зарплата не отражала реальности. Это ставит под угрозу нашу экономику. К тому же, в дальнейшем эти люди выйдут на пенсию. За счет чего же им будет начисляться пенсия? Поэтому я, обращаясь в том числе к гражданам, работающим по найму, говорю: не ввязывайтесь в такие дела. Если какой-либо предприниматель выплачивает вам, скажем, 500 манатов, из них 250 манатов – в официальном порядке, не соглашайтесь на это, потому что завтра вы не будете получать пенсию. Возникнет проблема социального страхования. Сейчас мы переходим к обязательному медицинскому страхованию. Там тоже возникнут проблемы. Конечно, здесь необходимо усилить контроль. Считаю, что с оформлением более 100 тысяч рабочих мест мы выводим их, в том числе деятельность данных предпринимателей, из тени. 80 процентов этих рабочих мест зарегистрированы в ненефтяном секторе. Пока еще, по меньшей мере, десятки тысяч человек, можно сказать, работают в некотором роде в теневой экономике.

Поэтому данная сфера требует очень серьезного внимания, очень серьезных шагов. Уверен, что Министерство экономики справится с этой задачей. В целом, наше экономическое развитие и дальше должно продолжаться за счет ненефтяного сектора. Для достижения этого в последние годы проделана большая работа, созданы промышленные зоны, где применяется особый налоговый режим. Созданы агропарки, там производительность тоже выше. Однако все эти вопросы мы должны решать, в первую очередь, сквозь призму развития бизнеса. Нам очень хорошо известно, что в развитых странах основную роль в валовом внутреннем продукте играют представители малого и среднего предпринимательства. У нас же пока еще не так. Мы тоже должны постараться создать такие условия, чтобы каждый талантливый человек, имеющий призвание, интерес к бизнесу, мог заниматься этим, был свободен от давления и вмешательства чиновников. Следует убрать эти грязные руки, направленные против предпринимателей. В ряде случаев государственные чиновники, руководители, представители местных исполнительных органов не дают возможности, особенно в регионах. Если кто-то открыл для себя какое-то небольшое дело, то они, подобно пиявкам, сосут его кровь. В отношении таких людей будут приняты строжайшие меры. Правоохранительные органы уже получили от меня очень серьезные поручения, и вам, как министру, надо постараться, чтобы такие явления не допускались, если будут допускаются, немедленно проинформируйте меня. Против таких негодных чиновников будут приняты самые серьезные санкции и меры. Мы должны дать предпринимателям дыхание, чтобы они спокойно работали. Никаких выплат, кроме налогов, быть не может.

В то же время несправедливая конкуренция также создает для нас большую проблему. Этому потакают государственные чиновники, имеющие свои бизнес-интересы. Используя свои возможности, они вытесняют конкурентов, порой клевещут на них. Они создают такие условия, чтобы те вынуждены были либо продать свой бизнес, либо уехать. Этого тоже нельзя допускать, не страшась никого. Мне известно, что некоторые пытались оказать на вас, как на министра, особенно министра налогов, давление, чтобы не трогали их бизнес. Я знаю, что вы очень стойко противостояли им. Я всегда поддерживал это и всегда оказывал вам поддержку. Я говорил, что невзирая ни на что, вся работа должна проводиться на самом высоком уровне. Никто не может иметь какие-то льготы. Есть одна льгота: выплачивать налоги, достойно служить Родине и не допускать нарушений.

Поэтому перед вами стоят большие задачи. Устойчивое развитие экономики страны является для нас в настоящее время основным приоритетным вопросом. Как я уже сказал, это позволит нам выделять более крупные средства на социальную сферу”.