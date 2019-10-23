Президент Ильхам Алиев принял Микаила Джаббарова

Президент Ильхам Алиев принял Микаила Джаббарова

23 октября, 2019 16:10

https://report.az/storage/news/ba796d13e9fa37d12b08d1402f4ba170/9535f14b-6c69-4dd1-9ea8-65b3a9b28593_292.jpg 23 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Микаила Джаббарова в связи с назначением на новую должность. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.