Президент Ильхам Алиев принял Микаила Джаббарова

23 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Микаила Джаббарова в связи с назначением на новую должность.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
23 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Микаила Джаббарова в связи с назначением на новую должность.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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