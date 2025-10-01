Президент Ильхам Алиев поздравил "Карабах" с победой над "Копенгагеном"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил агдамский футбольный клуб "Карабах" с победой над датским "Копенгагеном" в матче 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на официальной странице главы государства в соцсети Х.
Danimarka çempionu “Kopenhagen” futbol klubu üzərində inamlı qələbə qazanması münasibətilə “Qarabağ” futbol klubunu, bütün Azərbaycan futbol ictimaiyyətini ürəkdən təbrik edirəm.— İlham Əliyev (@azpresident) October 1, 2025
Planetin ən güclü klub turnirinin əsas mərhələsində 2 oyunda 2 parlaq qələbə əldə edən “Qarabağ”… pic.twitter.com/AvqFLrHdNU
