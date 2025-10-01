İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev: "Qarabağ" klubu xalqımızı qürurlandırmaqda davam edir

    Daxili siyasət
    • 01 oktyabr, 2025
    • 23:14
    İlham Əliyev: Qarabağ klubu xalqımızı qürurlandırmaqda davam edir

    Prezident İlham Əliyev "Qarabağ" klubunu UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin II turunda Danimarkanın "Kopenhagen" klubu üzərində 2:0 hesablı qələbə qazanması münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, təbrikdə deyilir:

    "Danimarka çempionu "Kopenhagen" futbol klubu üzərində inamlı qələbə qazanması münasibətilə "Qarabağ" futbol klubunu, bütün Azərbaycan futbol ictimaiyyətini ürəkdən təbrik edirəm.

    Planetin ən güclü klub turnirinin əsas mərhələsində 2 oyunda 2 parlaq qələbə əldə edən "Qarabağ" dünya futbolunun nəhəngləri ilə ilk pillələri bölüşməklə xalqımızı qürurlandırmaqda davam edir".

    Президент Ильхам Алиев поздравил "Карабах" с победой над "Копенгагеном"

