İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Dağlıq rayonlarda 9 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    • 27 dekabr, 2025
    • 10:50
    Dağlıq rayonlarda 9 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb - FAKTİKİ HAVA

    Dağlıq rayonlarda 9 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, dekabrın 27-si saat 10:00-a olan məlumata əsasən, ölkə ərazisinin bəzi yerlərində yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunub:

    "Yağan qarın hündürlüyü Zaqatalada (Əlibəy) 9, Daşkəsəndə 6, Şahbuzda 4, Xaltanda 2, Şəkidə (Kişçay) 1 sm-dir. Düşən yağıntının miqdarı Gədəbəydə 2, Bakıda və Abşeron yarımadasında, həmçinin Lənkəran, Biləsuvar, Neftçala, Sabirabad, Göyçay, Yevlax, Mingəçevir, Tərtər, Göygöl, Gəncə, Naftalan, Şəmkir, Şamaxı, Qobustan, Qubada 1 mm-dir".

    Vurğulanıb ki, Daşkəsən, Göygöl, Gəncə, Balakən, Qəbələ, Şəmkir, Şəki, Şamaxı, Qobustan, Göyçay, Lerikdə duman müşahidə olunub. Görünüş məsafəsi 500 metrədək məhdudlaşıb:

    "Havanın minimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 4 dərəcəyədək isti, Aran rayonlarında 2, Naxçıvan MR-da 6, dağlıq rayonlarda 9 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb".

    yağıntılı hava Şaxtalı hava duman dumanlı hava

    Son xəbərlər

    11:37

    Ötən gün pirotexniki vasitələr satan 20 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    11:36

    DİN: Ötən gün 30 cinayətin üstü açılıb, 25 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    11:33

    Argentina Futbol Assosiasiyasının prezidenti sosial ödənişləri ödəməməkdə ittiham edilib

    Futbol
    11:29
    Foto

    Türkiyədə təyyarə qəzasında həlak olan generalların nəşi Liviyaya yola salınıb

    Region
    11:27
    Foto
    Video

    Qazaxda maye qazdoldurma məntəqəsinin istismarı dayandırılıb

    Daxili siyasət
    11:24

    Vyetnamda avtobus qəzaya uğrayıb, azı 7 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    11:14

    Azərbaycan manatının dövretmə sürəti azalıb

    Maliyyə
    11:00
    Foto

    "Vəkil Günü" peşə bayramı münasibətilə mərasim keçirilir

    Daxili siyasət
    11:00

    "Real" yay transfer dönəmində heyətini gücləndirmək üçün müdafiəçi axtarışlarına başlayıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti