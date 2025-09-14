Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Президент Ильхам Алиев посетил поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района

    Внутренняя политика
    • 14 сентября, 2025
    • 15:16
    Президент Ильхам Алиев посетил поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 сентября посетил поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района.

    Как сообщает Report, поселок Гырмызы Базар, один из известных населенных пунктов Карабахского региона, имеющий важное стратегическое и географическое положение, перешел под контроль Азербайджана в 2023 году в результате антитеррористической операции наших Вооруженных сил.

    После этого в поселке были восстановлены линии электропередачи и газоснабжения, артезианская скважина, начат процесс установки счетчиков, установлены два трансформатора, отремонтированы три водных резервуара, проложен газопровод протяженностью более 11 км. В настоящее время в поселке Гырмызы Базар действуют общественно-бытовые объекты, а также производственная мастерская.

    В поселке имеется 300 частных домов, из которых 71 находится в непригодном состоянии, а 229 – частично пригодны для проживания. 10 домов уже готовы к использованию. В целом, к концу 2025 года будут восстановлены 217, а в 2026 году – 12 частных домов. В настоящее время в поселок вернулись 10 семей (39 человек).

    Глава государства побывал в доме переселившегося в поселок Ислама Дадашева.

