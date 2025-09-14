İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    İlham Əliyev Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar qəsəbəsində olub

    Daxili siyasət
    • 14 sentyabr, 2025
    • 15:15
    İlham Əliyev Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar qəsəbəsində olub

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 14-də Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar qəsəbəsində olub.

    "Report" xəbər verir ki, Qarabağ bölgəsinin məşhur yaşayış məntəqələrindən olan, mühüm strateji və coğrafi mövqeyə malik Qırmızı Bazar qəsəbəsi 2023-cü ildə Silahlı Qüvvələrimizin antiterror əməliyyatı nəticəsində Azərbaycanın nəzarətinə keçib.

    Bundan sonra qəsəbədə elektrik və qaz xətləri, həmçinin artezian quyusu bərpa olunub, sayğaclaşdırma prosesinə başlanılıb, 2 transformator quraşdırılıb, 3 su anbarı təmir edilib, 11 kilometrdən çox uzunluqda təbii qaz xətti çəkilib. Hazırda Qırmızı Bazar qəsəbəsində ictimai-məişət obyektləri, həmçinin istehsal emalatxanası fəaliyyət göstərir.

    Qəsəbədə 300 fərdi ev mövcuddur ki, onlardan da 71-i yararsızdır, 229-u isə qismən yararlıdır. Artıq 10 ev istismara hazırdır. Ümumilikdə 2025-ci ilin sonunadək 217, 2026-cı ildə isə 12 fərdi ev bərpa olunacaq. Hazırda 10 ailə (39 nəfər) qəsəbəyə qayıdıb.

    Dövlətimizin başçısı qəsəbəyə köçmüş İslam Dadaşovun evində oldu.

     

     

    İlham Əliyev Qırmızı Bazar Azərbaycan Prezidenti
    Foto
    Президент Ильхам Алиев посетил поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района
    Foto
    President Ilham Aliyev visits Girmizi Bazar settlement in Khojavand district

    Son xəbərlər

    16:27
    Foto

    Prezident Xocalı rayonunun Şuşakənd kəndində olub

    Daxili siyasət
    16:13

    Abşeronda elektrik cərəyanı 64 yaşlı ustanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    16:11

    Estoniya Ukrayna üçün silah alışını maliyyələşdirəcək

    Digər ölkələr
    16:00

    Türkiyədə silah zavodu yanır

    Digər ölkələr
    15:55
    Foto

    İlham Əliyev Qırmızı Bazar, Hadrut qəsəbələri və Sos kəndinin sakinləri ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    15:53

    Babək rayonunun Cəhri qəsəbəsi və Gülşənabad kəndində işıq olmayacaq

    Energetika
    15:39

    "Real" 16 il sonra La Liqanın ilk dörd turunda ardıcıl qələbələr qazanıb

    Futbol
    15:35

    Türkiyədə silahlı toqquşma olub, bir nəfər ölüb, üç nəfər yaralanıb

    Region
    15:19

    Vüsal Məsiyev: "Şuşada keçirilən Assambleya sığorta sahəsinin müasirləşməsinə töhfə verəcək"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti