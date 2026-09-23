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    Президент Ильхам Алиев помиловал ряд осужденных лиц

    Внутренняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 11:25
    Президент Ильхам Алиев помиловал ряд осужденных лиц

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц.

    Как сообщает Report, документ подписан на основании принципов гуманизма, с учетом обращений о помиловании, адресованных президенту Азербайджанской Республики рядом осужденных лиц, их членов семей, Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики, с учетом личности осужденных, состояния их здоровья, семейного положения, характера и степени общественной опасности совершенных ими преступлений, срока отбытого наказания и их поведения в течение данного срока.

    Согласно распоряжению, всего помилованы 20 человек: 15 граждан Азербайджана и 5 иностранных граждан. Среди иностранцев - два гражданина Турции, гражданин Франции, гражданка Пакистана и человек с гражданством России и Израиля.

    Ильхам Алиев Помилование заключенных
    İlham Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxsləri əfv edib
    President Ilham Aliyev pardons 20 convicts

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