Президент Ильхам Алиев помиловал ряд осужденных лиц

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц.

Как сообщает Report, документ подписан на основании принципов гуманизма, с учетом обращений о помиловании, адресованных президенту Азербайджанской Республики рядом осужденных лиц, их членов семей, Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики, с учетом личности осужденных, состояния их здоровья, семейного положения, характера и степени общественной опасности совершенных ими преступлений, срока отбытого наказания и их поведения в течение данного срока.

Согласно распоряжению, всего помилованы 20 человек: 15 граждан Азербайджана и 5 иностранных граждан. Среди иностранцев - два гражданина Турции, гражданин Франции, гражданка Пакистана и человек с гражданством России и Израиля.