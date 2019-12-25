Президент выделил на капитальный ремонт автомобильных дорог в Мингячевире 2,5 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог на территории города Мингячевир.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильных дорог общей протяженностью 11,9 километра на территории города Мингячевир, соединяющих с городом жилые массивы "Гюнешли", "Баглар", "Учхоз" и "Тингчилик", из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 2,5 млн манатов.