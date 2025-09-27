Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Президент Ильхам Алиев почтил память шехидов Отечественной войны минутой молчания

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2025
    • 12:12
    Президент Ильхам Алиев почтил память шехидов Отечественной войны минутой молчания

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в День памяти 27 сентября в 12:00 почтил память шехидов Отечественной войны минутой молчания у Гянджинского Мемориального комплекса.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента.

    Видео
    İlham Əliyev Anım Günü ilə bağlı şəhidlərin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edib
    President Ilham Aliyev honors memory of Patriotic War martyrs with minute of silence on Remembrance Day

