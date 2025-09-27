İlham Əliyev Anım Günü ilə bağlı şəhidlərin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edib
Daxili siyasət
- 27 sentyabr, 2025
- 12:10
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 27-də Anım Günü ilə əlaqədar Gəncə Memorial Kompleksində saat 12:00-da Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
Son xəbərlər
13:37
Foto
Hərbi Memorial Məzarlıqda 44 metrlik monumental abidə ucaldılıbDaxili siyasət
13:37
Qərb bölgəsinin şəhər və rayonlarında şəhidlərin xatirəsi anılıbDaxili siyasət
13:26
Səfir: 27 sentyabr Cənubi Qafqazın tarixində yeni səhifədirXarici siyasət
13:26
Kobaxidze: Fransa parlamentinin qətnaməsi Avropa bürokratiyasındakı böhranı göstərirDigər ölkələr
13:18
Ərdoğan: Qarabağ sonsuza qədər Azərbaycandır!Xarici siyasət
13:15
ABŞ Rusiya-Serbiya şirkətinə qarşı sanksiyaların tətbiqini təxirə salıbDigər ölkələr
13:12
Litvaya "Dron divarı" layihəsi çərçivəsində 1,6 milyard avro lazımdırDigər ölkələr
13:11
Foto
Balakəndə İnterçaydan sel keçirHadisə
13:10