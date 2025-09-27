İlham Əliyev Anım Günü ilə bağlı şəhidlərin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edib

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 27-də Anım Günü ilə əlaqədar Gəncə Memorial Kompleksində saat 12:00-da Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    Президент Ильхам Алиев почтил память шехидов Отечественной войны минутой молчания
    President Ilham Aliyev honors memory of Patriotic War martyrs with minute of silence on Remembrance Day

