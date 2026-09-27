Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Президент Ильхам Алиев по случаю Дня памяти посетил Парк Победы в Баку

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 10:40
    Президент Ильхам Алиев по случаю Дня памяти посетил Парк Победы в Баку

    27 сентября – в День памяти - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Парк Победы в Баку.

    Как сообщает Report, глава нашего государства возложил венок к монументу Победы, почтил память шехидов.

    Затем первая леди Мехрибан Алиева с глубоким уважением почтила память наших шехидов.

    Президент Ильхам Алиев по случаю Дня памяти посетил Парк Победы в Баку
    Президент Ильхам Алиев по случаю Дня памяти посетил Парк Победы в Баку
    Президент Ильхам Алиев по случаю Дня памяти посетил Парк Победы в Баку
    Президент Ильхам Алиев по случаю Дня памяти посетил Парк Победы в Баку
    Президент Ильхам Алиев по случаю Дня памяти посетил Парк Победы в Баку
    Президент Ильхам Алиев по случаю Дня памяти посетил Парк Победы в Баку
    Президент Ильхам Алиев по случаю Дня памяти посетил Парк Победы в Баку
    Президент Ильхам Алиев по случаю Дня памяти посетил Парк Победы в Баку

    Ильхам Алиев Мехрибан Алиева 27 Сентября – День памяти
    Фото
    İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Anım Günü ilə əlaqədar Bakıdakı Zəfər parkında olublar
    Фото
    President Ilham Aliyev visits Victory Park in Baku on Remembrance Day
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:47

    В Ясамальском и Низаминском районах Баку временно ограничат подачу электроэнергии

    Энергетика
    05:15

    WSJ: США не планируют продавать оружие Китаю

    Другие страны
    04:57

    Полиция Великобритании проверяет возможную связь Ирана с заговором на базе Фэрфорд

    Другие страны
    04:23

    Трамп заявил о строительстве новых НПЗ в США

    Другие страны
    03:46

    Трамп: Победа США над Ираном приведет к снижению цен на нефть

    Другие страны
    03:19

    Власти Великобритании национализируют железнодорожного оператора Avanti West Coast

    Другие страны
    03:01
    Фото
    Видео

    При пожаре на Имишлинском заводе запасы продукции не пострадали - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    02:54

    Президент США допустил удары по Ирану до или после выборов в Конгресс

    Другие страны
    02:20

    Трамп допустил запрет на экспорт дизельного топлива из США

    Другие страны
    Лента новостей