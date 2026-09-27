Президент Ильхам Алиев по случаю Дня памяти посетил Парк Победы в Баку
Внутренняя политика
- 27 сентября, 2026
- 10:40
27 сентября – в День памяти - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Парк Победы в Баку.
Как сообщает Report, глава нашего государства возложил венок к монументу Победы, почтил память шехидов.
Затем первая леди Мехрибан Алиева с глубоким уважением почтила память наших шехидов.
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