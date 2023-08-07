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Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями в Газахской учительской семинарии Газахского центра Университета АДА

Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями в Газахской учительской семинарии Газахского центра Университета АДА 7 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в Газахском центре Университета АДА Газахской учительской семинарии, сообщает Report.
Внутренняя политика
7 августа 2023 г. 09:58
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями в Газахской учительской семинарии Газахского центра Университета АДА

7 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в Газахском центре Университета АДА Газахской учительской семинарии, сообщает Report.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Qazax Müəllimlər Seminariyası ADA Universiteti Qazax Mərkəzində yaradılan şəraitlə tanış olub

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