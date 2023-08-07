Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями в Газахской учительской семинарии Газахского центра Университета АДА

7 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в Газахском центре Университета АДА Газахской учительской семинарии, сообщает Report.
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями в Газахской учительской семинарии Газахского центра Университета АДАПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с условиями в Газахской учительской семинарии Газахского центра Университета АДА 7 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в Газахском центре Университета АДА Газахской учительской семинарии, сообщает Report.
Внутренняя политика
7 августа 2023 г. 09:58
https://static.report.az/photo/4ba9ea40-9cbb-367e-ab3b-929cf02ffad9.jpg
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Qazax Müəllimlər Seminariyası ADA Universiteti Qazax Mərkəzində yaradılan şəraitlə tanış olub