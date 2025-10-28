Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Президент Ильхам Алиев открыл предприятие по переработке ячменя Promalt в Имишли

    Внутренняя политика
    • 28 октября, 2025
    • 12:25
    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Имишли предприятия по переработке ячменя Общества с ограниченной ответственностью (ООО) Promalt.

    Как сообщает Report, предприятие будет производить солод – продукт, получаемый в результате процесса подготовки ячменя, считающегося основным сырьем в производстве пива, к брожению и ферментации. На предприятии, оснащенном оборудованием, разработанным на основе современных технологий швейцарской компании Bühler GmbH, с полностью автоматизированным процессом переработки, будет производиться 11 тысяч тонн ячменя в год.

    Инвестиционная стоимость предприятия составляет 33,2 миллиона манатов.

    Отметим, что проект, реализуемый при партнерстве Азербайджанского фонда развития бизнеса при Министерстве экономики, ООО "Азершекер" и ООО Azersun Holding, поддержан налоговыми и таможенными льготами в рамках государственного механизма поощрения инвестиций. Предприятие, также поставляющее сырье пивоваренному заводу Carlsberg Azerbaijan, является первым на Южном Кавказе современным производственным объектом, специализирующимся на переработке ячменного пивоваренного солода. Помимо усиления агропромышленной интеграции в регионе, проект имеет большое значение с точки зрения технологической модернизации, устойчивого снабжения внутреннего рынка сырьем и локализации производства. Здесь работой будут обеспечены 47 человек.

