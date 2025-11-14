Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Внутренняя политика
    • 14 ноября, 2025
    • 12:28
    Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции

    Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции на тему "Роль спецслужб в обеспечении безопасности международных транспортных маршрутов".

    Как сообщает Report, в обращении говорится:

    "Уважаемые участники конференции,

    Сердечно приветствую вас в Ханкенди по случаю открытия международной конференции "Роль спецслужб в обеспечении безопасности международных транспортных маршрутов".

    Участие представителей спецслужб братских стран в этом мероприятии является наглядным свидетельством нашего общего видения укрепления безопасности и сотрудничества.

    То, что сегодняшнее мероприятие посвящено теме обеспечения безопасности международных транспортных маршрутов, имеющих стратегическое значение для наших стран и региона в целом, не случайно. Противостояния, наблюдаемые в последнее время в различных регионах мира, приводят к обострению различных вызовов, представляющих серьезную угрозу международной и региональной безопасности. В этом смысле укрепление сотрудничества спецслужб и органов безопасности имеет большое значение для защиты проходящей через территорию наших стран обширной транспортной сети, соединяющей Европу и Азию.

    Сегодня наши страны играют ведущую роль в развитии коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Азербайджан вкладывает большие инвестиции в современную железнодорожную и автодорожную инфраструктуру, а также инфраструктуру воздушного транспорта и морских портов. Мы рассматриваем эти транспортные и коммуникационные маршруты не только как источник экономического процветания, но в то же время и как важную основу для более тесной интеграции тюркских государств в политической, культурной сферах, в области обороны и безопасности.

    Открытие Зангезурского коридора сыграет важную роль в установлении прямых и беспрепятственных связей между нашими странами. Увеличение объемов грузоперевозок в результате реализации этого проекта значительно повысит конкурентоспособность региона. Вместе с тем, растущая роль наших транспортных узлов делает их мишенью деструктивных сил. Наши транспортные и коммуникационные линии сталкиваются с международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, контрабандой, а также киберугрозами, направленными на то, чтобы парализовать системы управления критической транспортной инфраструктурой.

    Также следует особо отметить попытки внешнего вмешательства и дестабилизации, преследующие цель воспрепятствовать реализации крупных региональных проектов. Именно поэтому укрепление взаимодействия спецслужб стало жизненной необходимостью. Крайне важно осуществлять непрерывный и оперативный обмен информацией о планируемых подрывных актах против важнейших транспортных объектов, маршрутов и наших государств в целом и принимать совместные профилактические меры.

    В соответствующем контексте к числу приоритетных направлений деятельности следует отнести также разработку и реализацию скоординированных оперативных мер по предотвращению деструктивной деятельности террористических организаций и преступных групп, пытающихся использовать наши транзитные маршруты. Это сотрудничество должно охватывать обмен опытом в сфере защиты от киберугроз, а также применение передовых технологий для контроля и мониторинга транспортных потоков.

    Эффективность нашего сотрудничества в сфере безопасности транспортных и коммуникационный маршрутов является гарантом экономического развития и долгосрочной стабильности братских государств. Уверен, что сегодняшнее мероприятие и, главное, постоянная совместная работа органов спецслужб будут содействовать решению ключевых вопросов, связанных с безопасностью, стабильностью и благополучием наших стран, способствовать мирному и благополучному развитию наших народов.

    Еще раз сердечно приветствую всех участников мероприятия в Карабахе, желаю, чтобы конференция завершилась практически значимыми результатами!"

    Ильхам Алиев обращение участники конференции спецслужбы
    İlham Əliyev nəqliyyat xətlərinin təhlükəsizliyi ilə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb
    Ilham Aliyev addresses participants of international conference on security of transport routes

    Лента новостей