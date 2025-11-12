авиакатастрофа
    Внутренняя политика
    • 12 ноября, 2025
    • 12:31
    Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции "Конституция и верховенство права в современных правовых системах", сообщает Report.

    Ильхам Алиев международная конференция обращение
    İlham Əliyev Azərbaycan Konstitusiyasına həsr olunmuş beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb
    President Ilham Aliyev addresses participants of international conference

