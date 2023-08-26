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Президент Ильхам Алиев: На примере Лачынского района мы видим реалии возрождающегося Азербайджана

Президент Ильхам Алиев: На примере Лачынского района мы видим реалии возрождающегося Азербайджана Помню, когда мне исполнилось 50 лет, я встретился с лачынцами в Карабахе, Агджабединском районе Карабаха, в поселке Тахтакерпю, и сказал, что после освобождения наших земель для вас в Лачыне будут созданы еще более лучшие условия, так и случилось.
Внутренняя политика
26 августа 2023 г. 16:23
Президент Ильхам Алиев: На примере Лачынского района мы видим реалии возрождающегося Азербайджана

Помню, когда мне исполнилось 50 лет, я встретился с лачынцами в Карабахе, Агджабединском районе Карабаха, в поселке Тахтакерпю, и сказал, что после освобождения наших земель для вас в Лачыне будут созданы еще более лучшие условия, так и случилось.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев во время выступления на праздничном мероприятии, посвященном "Дню города Лачын".

Напомнив, что свое 50-летие он провел в Агджабеди, а 60-летие – в Шуше, на Джыдыр дюзю, глава государства сказал: "И сегодня, в "День города Лачын" я вместе с вами участвую в этих праздничных мероприятиях. Это большое счастье, для меня, для вас, для каждого из нас. Мы переживаем счастливые дни и уверен, что наш народ отныне будет жить в условиях мира, спокойствия, будет строить и творить на своих родных землях. На примере Лачынского района мы видим реалии возрождающегося Азербайджана, видим возрождающиеся земли".

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: 'In the example of Lachin district, we see reviving Azerbaijani realities'
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev 50 illik yubileyində laçınlılara verdiyi sözün artıq yerinə yetirildiyindən danışıb

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