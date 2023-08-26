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Президент Азербайджана: Оккупация Лачына была большой трагедией

Президент Азербайджана: Оккупация Лачына была большой трагедией Оккупация Лачына была большой трагедией, как для лачинцев, так и для всего азербайджанского народа. Оккупация каждого села, города была большой трагедией, но оккупация Лачына была большим испытанием, большой катастрофой со стратегической точки зрения.
Внутренняя политика
26 августа 2023 г. 15:16
Президент Азербайджана: Оккупация Лачына была большой трагедией

Оккупация Лачына была большой трагедией, как для лачынцев, так и для всего азербайджанского народа. Оккупация каждого села, города была большой трагедией, но оккупация Лачына была большим испытанием, большой катастрофой со стратегической точки зрения.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на праздничном мероприятии, посвященном "Дню города Лачын".

"Потому что таким образом между Арменией и бывшей Нагорно-Карабахской автономной областью возникала географическая связь и началом наших последующих потерь стала потеря именно Шуши и Лачына. В истории независимого Азербайджана месяц май был связан с этими двумя трагическими днями. То есть в нашей независимой жизни май был трагическим месяцем, потому что 8 мая была оккупирована Шуша, а 18 мая – Лачын. Оккупация потрясла нас внутренне, эта оккупация была началом оккупации других наших земель, потому что первой была оккупирована Шуша, а после нее – Лачын", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: Occupation of Lachin was great tragedy
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Bu gün biz həm Şuşada, həm Laçında toy-bayram edirik, həm də sakinlər qayıdıb, həyat qayıdıb"

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