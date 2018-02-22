Президент Ильхам Алиев вручил Фаттаху Гейдарову орден "Истиглал" - ОБНОВЛЕНО

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вручил председателю Совета аксакалов Азербайджана, депутату Милли Меджлиса Фаттаху Гейдарову орден "Истиглал".

Президент Ильхам Алиев сказал:

- Уважаемый Фаттах муаллим. Сердечно поздравляю вас с наступающим юбилеем. Желаю вам здоровья и успехов.

На протяжении долгих лет вы играете активную роль в общественно-политической жизни нашей страны. Вот уже более двадцати лет вы, как депутат Милли Меджлиса, вносите большой вклад в развитие страны. До этого – в начале 1990-х годов вы работали под руководством великого лидера Гейдара Алиева как депутат Верховного Совета Нахчывана, а затем – Верховного Меджлиса. В настоящее время вы проводите очень активную работу как председатель Совета аксакалов Азербайджанской Республики. Азербайджанское государство высоко оценило ваши заслуги. В 2008 и 2013 годах вы были награждены орденами "Шохрат" и "Шараф".

Сегодня, накануне вашего юбилея, я удостоил вас высокой награды Азербайджанского государства – ордена "Истиглал" и вручаю вам этот высокий орден.

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Глава государства Ильхам Алиев вручил Фаттаху Гейдарову орден "Истиглал".

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Фаттах Гейдаров сказал:

- Уважаемый господин президент, большое спасибо.

Выражаю Вам сердечную признательность за присуждение мне этой высокой награды, очень высокую оценку моей деятельности. Эта награда вручается мне в один из самых приятных моментов моей жизни. Вы превратили Азербайджан в государство, известное, можно сказать, во всех уголках Земного шара. Любое событие, когда оно опирается на прочные основы как в общественной, так и государственной жизни, строится на прочном фундаменте, становится величественным, вечным, постоянным. Я был живым свидетелем того, какого уровня достиг Азербайджан в период, когда у власти находился великий лидер Гейдар Алиев. В этот период Азербайджан, можно сказать, с последнего места поднялся на самое передовое место среди 15 союзных республик. Великий лидер был приглашен в высший эшелон власти 300-миллионной страны, стал известен как личность в мировом масштабе. Великий лидер ценил высокий гуманизм, мир, спокойствие, счастливую жизнь людей, мечтал об этом. Но люди разные, есть и недоброжелатели. Есть люди, не любящие свой народ, нацию, свою землю, и даже все человечество, вредители, и они появились именно в тот период, великий лидер был отстранен от руководства, и в это время начались трагические дни для Азербайджана. В этом враждебном процессе Азербайджан потерял пятую часть своих земель, появился 1 миллион беженцев, вынужденных переселенцев, 20 тысяч азербайджанцев стали шехидами. Причина была одна – великий лидер не был во главе нашего народа, его отстранили. Но Аллах велик, и великий лидер приехал в то время в Нахчыван. Нахчыван тоже находился перед лицом большой угрозы. В то время мы чувствовали и видели это, на это указывали факты, блокада Нахчывана, нехватка продовольствия, энергии и прочего… Нахчыван спасло то, что там находился великий лидер. Возвращение великого лидера к высшей власти в результате большого доверия азербайджанского народа к нему спасло наш Азербайджан.

Сегодняшний Азербайджан, можно сказать, является результатом творчества, шедевром великого лидера. Он создал этот шедевр и указал путь того, как сделать его вечным. Не только я, но все старшее поколение, которое ценит Азербайджан, свой народ, нацию, землю, человечность, считает, что Вы продолжаете путь великого лидера. Мы всегда гордимся тем, что Вы смело, выдержанно, со знанием и умением, не жалея своего времени, не только обеспечили развитие нашего государства в политической, экономической, духовной сферах, но и защитили Азербайджан от враждебных сил. Присущие Вам стойкость, смелость, любовь к земле, людям, азербайджанцам передались именно от великого лидера, Вы успешно продолжаете его путь. Поэтому я желаю Вам крепкого здоровья. Да хранит Вас Аллах. А если Он будет Вас хранить, значит, будет хранить азербайджанский народ, наш независимый Азербайджан. Если Он будет хранить Вас, значит, будет хранить наше будущее, подрастающую молодежь. Благодарю Вас за то, что Вы оценили мой скромный труд столь большими наградами, и сегодня вновь дали ему такую высокую оценку. Большое спасибо, благодарю. Пусть всегда продолжается Ваш самоотверженный труд на пути, указанном нашим великим лидером!

Хочу особо отметить еще один вопрос. Не только Вы, но и вся Ваша семья, уважаемая Мехрибан ханум и Ваши дети, не жалея сил, проявляете большую самоотверженность для популяризации в мире культуры, науки Азербайджана, достигнутых им успехов. На это способна только семья, которая всем своим естеством привязана к народу и государству. Благодаря большому труду Мехрибан ханум и Ваших детей проблемы Азербайджана доводятся до всего мира, проводится огромная работа в области распространения в мире духовных, культурных ценностей нашего народа. Это видят все. Да поможет Аллах Вам и всей Вашей семье, чтобы Азербайджан, продвигаясь под Вашим руководством по пути великого лидера Гейдара Алиева, всегда добивался успехов среди государств мира.

***11:58

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ 22 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вручил председателю Совета старейшин Азербайджана, депутату Милли Меджлиса Фаттаху Гейдарову орден "Истиглал".

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.