Президент Ильхам Алиев установил вознаграждения за самые высокие результаты для спортсменов Азербайджана и их тренеров на I Европейских играх - СПИСОК

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об установлении вознаграждения за самые высокие результаты для спортсменов Азербайджана и их тренеров на I Европейских играх. Как сообщает Report, сумма вознаграждения за самые высокие результаты для спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров на проводимых в городе Баку I Европейских играх установлена в следующем порядке:

1.1. каждому спортсмену, занявшему первое место, - 100 тысяч манатов, его личному тренеру – 50 тысяч манатов;

1.2. каждому спортсмену, занявшему второе место, - 50 тысяч манатов, его личному тренеру – 25 тысяч манатов;

1.3. каждому спортсмену, занявшему третье место, - 30 тысяч манатов, его личному тренеру – 15 тысяч манатов;

1.4.старшим тренерам национальных команд - в сумме, причитающейся личному тренеру за спортсмена, показавшего самый высокий результат (один раз);

1.5.в командных видах спорта членам команды (основной состав) и тренерам (старший тренер и помощник):

1.5.1.каждому члену команды, занявшей первое место, – 30 тысяч манатов, каждому из тренеров команды – 15 тысяч манатов;

1.5.2.каждому члену команды, занявшей второе место, – 20 тысяч манатов, каждому из тренеров команды – 10 тысяч манатов;

1.5.3.каждому члену команды, занявшей третье место, – 10 тысяч манатов, каждому из тренеров команды – 5 тысяч манатов.

На Кабинет Министров Азербайджанской Республики возложено решение вопросов, вытекающих из настоящего Распоряжения.