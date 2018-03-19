Президент Ильхам Алиев принял участие во всенародных празднествах по случаю праздника Новруз

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоялось всенародное веселье по случаю национального праздника азербайджанского народа - Новруз байрамы.
Как сообщает Report, в празднествах приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.
Сначала глава государства и его супруга прибыли на площадь перед Девичьей башней.
На площади танцевали юноши и девушки в национальных костюмах. Повсюду раздавались звуки музыки, которая пробуждала у участников празднества хорошее настроение.
Девушка-Весна преподнесла главе государства семени.
На крепостных стенах Ичеришехер и площади как напоминание о нашей древней истории выстроились воины с мечами и щитами.
Деде Горгуд дал свое благословение, пожелав, чтобы праздник Новруз принес азербайджанскому народу достаток и изобилие.
Президент Ильхам Алиев зажег праздничный костер.
Глава государства выступил на празднестве с речью.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook