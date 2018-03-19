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    Президент Ильхам Алиев принял участие во всенародных празднествах по случаю праздника Новруз

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоялось всенародное веселье по случаю национального праздника азербайджанского народа - Новруз байрамы.

    Как сообщает Report, в празднествах приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

    Сначала глава государства и его супруга прибыли на площадь перед Девичьей башней.

    На площади танцевали юноши и девушки в национальных костюмах. Повсюду раздавались звуки музыки, которая пробуждала у участников празднества хорошее настроение.

    Девушка-Весна преподнесла главе государства семени.

    На крепостных стенах Ичеришехер и площади как напоминание о нашей древней истории выстроились воины с мечами и щитами.

    Деде Горгуд дал свое благословение, пожелав, чтобы праздник Новруз принес азербайджанскому народу достаток и изобилие.

    Президент Ильхам Алиев зажег праздничный костер.

    Глава государства выступил на празднестве с речью.

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