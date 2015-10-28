Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Джейранбатанского комплекса ультрафильтрационных водоочистных сооружений

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ 28 октября в Абшеронском районе состоялась церемония открытия Джейранбатанского комплекса ультрафильтрационных водоочистных сооружений Открытого акционерного общества "Азерсу".

Как сообщает Report, в церемонии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Фундамент ультрафильтрационного водоочистного сооружения производительностью 6,6 кубометра в секунду или 570 тыс. кубометров в сутки с был заложен 8 сентября 2011 года с участием Президента Ильхама Алиева на территории Джейранбатанского управления водоснабжения.

Джейранбатанский комплекс ультрафильтрационных водоочистных сооружений состоит из гидротехнических установок, построенных с целью забора воды из Джейранбатанского озера, самой водоочистной установки и ее вспомогательной инфраструктуры, водохранилищ, расположенных на высоте с точки зрения рельефа для оптимального распределения переработанной воды и магистрального водопровода от установки до водохранилища.

Переработанная в комплексе вода передается потребителям посредством магистрального водопровода Джейранбатан-Зиря. Строительство 61-километровой части водопровода Джейранбатан-Балаханы-Рамана-Гала было завершено в 2013 году, а строительство 22,5-километровой части Гала-Зиря - в 2014 году. Для рационального распределения воды, подаваемой посредством водопровода Джейранбатан-Балаханы-Рамана-Гала-Зиря, рассчитанного, главным образом, на водоснабжение поселков и сел Абшеронского полуострова, обеспечение бесперебойного водоснабжения населения на этой территории, вдоль маршрута водопровода в Сарае, Балаханы, Рамана, Гала и Зиря были построены хранилища емкостью 90 тысяч кубометров. В будущем предусматривается строительство новых водохранилищ в Масазыре и Бинагади, а также расширение имеющихся водохранилищ, благодаря чему будут созданы водные запасы в объеме более 200 тыс. кубометров. А это позволит обеспечить стабильный, устойчивый гидравлический режим на магистральном водопроводе и в распределительных сетях, а также бесперебойное водоснабжение во время аварий и плановых остановок.

Джейранбатанский комплекс ультрафильтрационных водоочистных сооружений и проект магистрального водопровода Джейранбатан-Зиря позволят устойчиво обеспечивать город Баку, другие населенные пункты Абшеронского полуострова, включая и поселок Пираллахи, качественной питьевой водой.

Глава государства привел комплекс в действие.

Президент Ильхам Алиев выступил на церемонии открытия.