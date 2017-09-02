Президент Ильхам Алиев прибыл в Джалилабад

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Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Джалилабадский район.

Как сообщает Report, возложив цветы к памятнику великому лидеру, установленному в парке Гейдара Алиева в городе Джалилабад, президент Азербайджана почтил его память.

Глава Исполнительной власти Джалилабадского района Азиз Азизов проинформировал президента Ильхама Алиева о созидательной работе и благоустройстве, проделанных в парке и районе в целом.

Было сообщено, что парк Гейдара Алиева - одно из самых любимых и посещаемых жителями района мест. Здесь сооружены фонтаны, установлены современные опоры освещения и скамейки, заложены озеленительные полосы. В парке созданы все условия для организации эффективного отдыха жителей.