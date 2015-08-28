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    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении выборов в Милли Меджлис

    Выборы назначены на 1 ноября 2015 года

    Баку. 28 августа REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении выборов в Милли Меджлис. Как сообщает Report, выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики назначены на 1 ноября 2015 года.

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