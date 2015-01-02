​Президент Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Сиявуша Караева

Баку. 02 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, официальные лица государства и представители науки подписали некролог в связи с кончиной ректора Азербайджанской государственной нефтяной академии Сиявуша Караева. Как сообщает Report, в некрологе говорится: "Научная и педагогическая общественность Азербайджана постигла тяжелая утрата. 2 января 2015 года на 73 году жизни скончался действительный член Национальной академии наук Азербайджана, заслуженный деятель науки, ректор Азербайджанской государственной нефтяной академии, доктор химических наук профессор Сиявуш Гараев."

"Светлая память о признанном ученом-химике и педагоге, искреннем человеке Сиявуше Фархад оглы Караеве вечно будет жить в сердцах людей, знавших его."б говорится в некрологе.

Некролог подписали: Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Артур Расизаде, Октай Асадов, Рамиз Мехтиев, Эльчин Эфендиев, Гаджибала Абуталыбов, Фатма Абдуллазаде, Микаил Джаббаров, Акиф Ализаде, Тофик Нагиев, Дильгам Тагиев, Магеррам Мамедяров, Камиль Садыгов, Муса Рустамов, Надир Сеидов, Вагиф Фарзалиев, Вагиф Аббасов.