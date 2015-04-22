Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными во Дворце спорта имени Гейдара Алиева после капитального ремонта

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ 22 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга, председатель Организационного комитета первых Европейских игр "Баку-2015" Мехрибан Алиева, и его дочь, вице-президент Фонда имени Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомились с условиями, созданными во Дворце спорта имени Гейдара Алиева после капитального ремонта. Как сообщает Report, министр молодежи и спорта Азад Рагимов подробно проинформировал главу государства о проделанной работе.

Глава государства и его супруга неоднократно знакомились с ходом проводимых здесь ремонтных работ, давали соответствующие поручения и рекомендации.

Отметим, что данное спортивное сооружение, строительство которого началось в 1977 году, было сдано в эксплуатацию в 1990 году. Ранее в здании не проводились капитальные ремонтные работы на столь высоком уровне. В ходе ремонтных работ был полностью обновлен фасад здания. Фасад в форме короны состоит из конструкции, отделанной специальным покрытием. Здесь установлены специальные лампы и прожекторы различного цвета для художественной подсветки фасада, создан центр автоматического управления.