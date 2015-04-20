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    ​Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными во Дворце спорта Баку после капремонта

    Министр молодежи и спорта Азад Рагимов проинформировал главу государства о проделанной работе

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ 20 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди, председатель Организационного комитета I Европейских игр "Баку-2015" Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными во Дворце спорта Баку после капитального ремонта.

    Как сообщает Report, министр молодежи и спорта Азад Рагимов проинформировал главу государства о проделанной работе. Было отмечено, что во время ремонта были обновлены крыша, фасад, система освещения здания, окрестная территория озеленена.

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