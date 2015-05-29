​Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в головном офисе Операционного комитета "Баку 2015"

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ 29 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга, председатель Оргкомитета первых Европейских игр Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в головном офисе Операционного комитета "Баку 2015". Как сообщает Report, министр молодежи и спорта Азербайджана, главный исполнительный директор Операционного комитета первых Европейских игр "Баку 2015" Азад Рагимов и гендиректор по операциям Саймон Клег проинформировали главу государства и его супругу о созданных в офисе условиях.

Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поинтересовались работами в Центре поддержки операций игр и условиями, созданными для работников головного офиса.