Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ на карбамидном заводе SOCAR - ДОПОЛНЕНО

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Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ на карбамидном заводе SOCAR в Сумгайыте.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, директор карбамидного завода Хаял Джафаров и руководитель проекта от компании Samsung Engineering Хансу Ким проинформировали главу государства о проводимой работе.

Отметим, что проект карбамидного завода реализуется на основании «Государственной программы по надежному обеспечению населения в Азербайджанской Республике продовольственными продуктами в 2008-2015 годах», утвержденной Распоряжением, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым в августе 2008 года, и «Государственной программы по развитию промышленности в Азербайджанской Республике в 2015-2020 годах», утвержденной Распоряжением, подписанным главой государства в декабре 2014 года. Фундамент завода был заложен главой государства в декабре 2011 года. В связи со строительством карбамидного завода в 2011 году был объявлен международный открытый тендер, по результатам которого в 2012 году компания Samsung Engineering Со. Ltd. Республики Корея была избрана подрядчиком по инженерным работам, закупкам и строительству. В качестве лицензиаров проекта по производству аммиака и карбамида выступают соответственно компании Дании и Нидерландов. Кроме того, с целью управления проектом и оказания независимых ревизионных услуг подписан соответствующий договор с финской компанией, избранной посредством международного открытого тендера в 2015 году.

Глава государства был проинформирован о создании системы газоснабжения в связи с перспективным развитием Сумгайытской промышленной зоны.

Затем Президент Ильхам Алиев обошел различные строительные участки, ознакомился с проводимой работой.

Завершить строительство завода предусматривается в конце этого года. Сдача завода в эксплуатацию в целом запланирована на следующий год. Завод общей площадью около 40 гектаров будет состоять из участков производства аммиака, карбамида и грануляции карбамида. В качестве основного сырья для производства азотных удобрений будет использоваться природный газ. Ожидается, что потребление газа для производства составит 1,32 миллиона кубометров в сутки и 435 миллиона кубометров в год. Завод ежедневно будет производить 1200 тонн аммиака и 2000 тонн карбамида. Реализация проекта окажет большую поддержку сельскому хозяйству, являющемуся одним из основных секторов экономики. На заводе будет производиться примерно 650-660 тысяч тонн карбамида в год, что полностью удовлетворит внутренние потребности. Наряду с этим планируется экспорт продукции на мировые рынки по железной дороге посредством турецких, а также черноморских портов. Выполнено примерно 95 процентов части проекта, входящей в объем работ компании Samsung Engineering. На 100 процентов завершены работы по основательному проектированию, инженерные и закупочные работы, выполнено около 82 процентов строительных работ. Продолжается работа по оснащению завода газом, электроэнергией, технической и питьевой водой, созданию канализационной системы и телекоммуникационных линий, строительству административных и других зданий, в том числе мастерских и складов, прокладке железной и автомобильных дорог. Над реализацией проекта работают почти 3200 человек, 3100 из них – граждане Азербайджана. После ввода завода в строй здесь планируется обеспечить постоянной работой 350-400 человек. Общая стоимость проекта составляет примерно 750 миллионов евро.

Создание таких предприятий, в первую очередь, укрепляет экономику Азербайджана, повышает экспортную способность нашей страны, придает импульс развитию ненефтяного сектора. Кроме того, реализация таких проектов имеет большое значение и с точки зрения создания новых рабочих мест.

Ознакомившись с ходом работ по строительству завода, глава государства пожелал успехов коллективу.