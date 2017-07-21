Президент Ильхам Алиев ознакомился с проектами мероприятий, которые будут реализованы в центральной части поселка Пираллахи

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Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился в центральной части поселка Пираллахи с проведенной работой и проектами мероприятий, которые будут реализованы.

Как сообщает Report, глава исполнительной власти района Васиф Иманов подробно проинформировал президента Ильхама Алиева о генеральном плане поселка Пираллахи.

Было сообщено, что в соответствии с поручениями главы государства в новом районе дан старт процессу организации местных структур различных министерств, комитетов и главных управлений. В связи с этим разработан генеральный план поселка Пираллахи. Согласно плану, на территории, выделенной в центре поселка Пираллахи для административного центра, продолжается строительство зданий для Исполнительной власти Пираллахинского района, Центра Гейдара Алиева и районной организации партии "Ени Азербайджан".