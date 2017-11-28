Президент Ильхам Алиев открыл Агджабединский Олимпийский спортивный комплекс

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ 28 ноября состоялось открытие Агджабединского Олимпийского спортивного комплекса.

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия.

Глава государства вначале разрезал ленту, символизирующую открытие Олимпийского спортивного комплекса.

Шаги, предпринимаемые по созданию гигантской спортивной инфраструктуры, укрепили позиции Азербайджана как спортивной державы не только в географическом ареале, где он расположен, но и во всем мире. Этого удалось добиться благодаря вниманию и заботе, проявляемым главой государства, президентом Национального Олимпийского Комитета Ильхамом Алиевым о спорте. Строительство и сдача в эксплуатацию большого количества Олимпийских спортивных комплексов, спортивно-оздоровительных центров способствовали признанию Азербайджана как одного из пространств, где активно развивается спортивное движение. В последние годы Азербайджан на высоком уровне принимал представительные международные спортивные соревнования. Примечательно, что физическая культура и спорт приобрели массовый характер во всех регионах нашей страны.

Агджабединский Олимпийский спортивный комплекс построен на основании распоряжения президента Ильхама Алиева "О мерах по строительству Олимпийских спортивных комплексов в Абшеронском и Агджабединском районах" от 27 мая 2011 года. Это - 42-й по счету Олимпийский спортивный комплекс, переданный в распоряжение спортсменов.

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов подробно проинформировал главу государства об условиях, созданных в Агджабединском Олимпийском спортивном комплексе.

Было сообщено, что строительство комплекса было начато в июне 2012 года. Проведенные с высоким качеством строительные работы завершились в ноябре этого года. Этот комплекс привлекает внимание своей современностью. В спортивном сооружении, общая территория которого составляет 5 гектаров, создана вся необходимая инфраструктура. В комплексе имеются спортивные залы для борьбы и дзюдо, бокса, тяжелой атлетики на 100 зрительских мест, а также универсальный зал на 937 мест. В спортивном комплексе созданы залы для настольного тенниса, бильярда, тренажерный и фитнес-залы, летнее кафе, магазин, касса для продажи билетов. В здании также имеются тренировочные залы, VIP-ложа, помещения для контролеров, тренеров, судей, допинг-контроля, раздевалки и другие необходимые помещения. Согласно генеральному плану, в комплексе построены футбольный стадион на 810 зрительских мест, а также площадки для мини-футбола, волейбола и тенниса. Словом, здесь имеются широкие возможности для занятий различными видами спорта.

В комплексе также построена современная гостиница на 50 мест, в которой созданы все возможности для проживания и отдыха спортсменов. В гостинице имеются три одноместных, два двуместных, два VIP-номера, 13 трехместных номеров и конференц-зал на 95 мест.

Было отмечено, что имеющийся в комплексе плавательный бассейн отвечает самым современным стандартам. Длина бассейна составляет 25, а ширина 12,5 метра. В зале за соревнованиями по плаванию могут наблюдать более 100 зрителей. В здании будет также функционировать ресторан. Комплекс оснащен газовой, водо-канализационной линиями, линиями электроснабжения и связи. Вокруг заложены широкие озеленительные полосы, установлены камеры видеонаблюдения.

После ознакомления с комплексом президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности района. Воспитанник Агджабединской спортивной школы, двукратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы Али Джафаров передал главе государства признательность агджабединцев за высокое внимание и заботу о развитии спорта в нашей стране, а также о районе.

В заключение было сделано фото на память.