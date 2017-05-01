Президент Ильхам Алиев: Нефть и газ и впредь будут служить развитию нашей страны

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Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ "Благоустройство, очистка бибиэйбатской зоны экологической катастрофы еще раз показывают, что мы вкладываем капитал от "черного золота" в человеческий капитал. Вы, молодежь, наверное, не помните, но десять лет назад воздух в Баку был совершенно иным. Он загрязнялся, с одной стороны, нефтяными испарениями на этой территории, а с другой, - нефтяными отходами на территории нынешнего "Белого города". Загрязненные нефтью земли той территории также были очищены. Сегодня "Белый город" стал современным экологическим проектом".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии кампуса Бакинской высшей школы нефти SOCAR, построенного в поселке Бибиэйбат Сабаильского района Баку.

"Балаханская свалка также являлась зоной бедствия. Ядовитый дым от сжигаемого там мусора окутывал наш город. Эта территория также была очищена. Затем - озеро Беюкшор. В годы Второй мировой войны это озеро использовалось в качестве открытого резервуара, от запаха нефти там невозможно было стоять. Сейчас на это озеро садятся птицы. Вот сегодняшний Азербайджан. Мы очищаем и будем очищать все загрязненные нефтью территории. Сегодня Баку – город парков, скверов, город чистого воздуха. То же самое можно сказать о Сумгайыте.

Сегодня мне хочется отметить деятельность SOCAR. Она вкладывает крупные инвестиции как в проекты, реализуемые в стране вместе с иностранными партнерами, так и за рубежом. В Турции вкладываются инвестиции на сумму около 20 миллиардов долларов. Проекты, связанные с полимерами, азотными удобрениями, нефтеперерабатывающими заводами, приватизацией и пр. в Азербайджане, превратили SOCAR в энергетическую компанию мирового масштаба. Нефть и газ и впредь будут служить развитию нашей страны, а ненефтяной сектор – диверсифицировать экономику страны. Молодежь обеспечит наше успешное будущее. Таким образом, Азербайджанское государство будет жить, укрепляться, и наш народ, глядя на это с чувством гордости, с еще большим усердием будет вносить вклад в общее дело.Еще раз поздравляю вас с этим прекрасным событием и желаю вам успехов", - добавил глава государства.