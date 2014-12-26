Президент Ильхам Алиев назначил ректора Бакинской академии хореографии

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Тимучина Эфендиева ректором Бакинской академии хореографии.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, Тимучин Ильяс оглу Эфендиев назначен ректором Бакинской академии хореографии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также подписал указ об утверждении "Устава Бакинской академии хореографии".

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить президенту страны предложения по согласованию актов президента Азербайджанской Республики с данным указом.

Кабмину поручено обеспечить согласование нормативно-правовых актов КМ данному указу и в течение трех месяцев проинформировать президента Азербайджанской Республики по этому поводу, а также решить вопросы финансового и материально-технического обеспечения по организации деятельности Бакинской академии хореографии.

Министерство юстиции должно в течение месяца обеспечить госрегистрацию Бакинской академии хореографии.