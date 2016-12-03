Президент Ильхам Алиев и его супруга приняли участие в открытии Музея флага в Агдамском районе

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Музея флага в поселке Гузанлы Агдамского района.

Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту в знак открытия здания музея.

Трехцветный флаг с полумесяцем и звездой, являвшийся атрибутом Азербайджанской Демократической Республики в начале прошлого столетия, стал символ независимости Азербайджана благодаря историческим заслугам общенационального лидера Гейдара Алиева. После восстановления Азербайджаном своей независимости наш национальный флаг впервые был поднят великим лидером Гейдаром Алиевым в Нахчыване. Сейчас этот флаг развевается в самых влиятельных международных организациях, на представительных мероприятиях. Каждый азербайджанец считает государственный флаг источником своей гордости. Это обусловлено и тем особым почтением, с которым президент Ильхам Алиев относится к государственным атрибутам. Знаменательно, что после Баку во многих регионах стали создаваться музеи в честь нашего трехцветного флага, осуществляются специальные проекты.

В ходе знакомства с музеем президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева были проинформированы о том, что его строительство велось в течение этого года. В здании музея общей площадью 300 квадратных метров представлены 146 экспонатов. В Музее флага хранятся флаги государств, существовавших на территории Азербайджана в различные периоды, карты, конституции, ордена и медали, словом, различные государственные атрибуты.

В музее также отведено широкое место историческим событиям периода нашей независимости. Все это создает широкие возможности для того, чтобы и агдамская молодежь, и приезжающие в район гости могли получить представление о нашей славной истории. Это также служит укреплению патриотических чувств у наших соотечественников, проживающих в прифронтовом регионе, особенно у молодого поколения.