Президент: Если возникнет опасность для нашего народа и государства, еще раз разобьем голову армянскому фашизму

"Армянский фашизм уничтожен, но его проявления видны".
Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана, верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в своем обращении к народу по случаю 27 сентября - Дня памяти.
"Это очень опасная тенденция, в первую очередь, для армянского государства. Я уже говорил и сегодня, в День памяти перед светлой памятью наших шехидов еще раз хочу сказать: если мы увидим, что армянский фашизм поднимает голову, если увидим, что появляется новый источник опасности для нашего народа и государства, то без всяких колебаний еще раз разобьем голову армянскому фашизму. Пусть каждый знает это! Пусть никто не забывает, что символ войны и Победы "Железный кулак" на месте!", - заявил президент.