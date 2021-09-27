Президент: Если возникнет опасность для нашего народа и государства, еще раз разобьем голову армянскому фашизму

"Армянский фашизм уничтожен, но его проявления видны".

"Армянский фашизм уничтожен, но его проявления видны".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана, верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в своем обращении к народу по случаю 27 сентября - Дня памяти.

"Это очень опасная тенденция, в первую очередь, для армянского государства. Я уже говорил и сегодня, в День памяти перед светлой памятью наших шехидов еще раз хочу сказать: если мы увидим, что армянский фашизм поднимает голову, если увидим, что появляется новый источник опасности для нашего народа и государства, то без всяких колебаний еще раз разобьем голову армянскому фашизму. Пусть каждый знает это! Пусть никто не забывает, что символ войны и Победы "Железный кулак" на месте!", - заявил президент.