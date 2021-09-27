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Президент: Если возникнет опасность для нашего народа и государства, еще раз разобьем голову армянскому фашизму

Президент: Если возникнет опасность для нашего народа и государства, еще раз разобьем голову армянскому фашизму "Армянский фашизм уничтожен, но его проявления видны".
Внутренняя политика
27 сентября 2021 г. 10:49
Президент: Если возникнет опасность для нашего народа и государства, еще раз разобьем голову армянскому фашизму

"Армянский фашизм уничтожен, но его проявления видны".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана, верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в своем обращении к народу по случаю 27 сентября - Дня памяти.

"Это очень опасная тенденция, в первую очередь, для армянского государства. Я уже говорил и сегодня, в День памяти перед светлой памятью наших шехидов еще раз хочу сказать: если мы увидим, что армянский фашизм поднимает голову, если увидим, что появляется новый источник опасности для нашего народа и государства, то без всяких колебаний еще раз разобьем голову армянскому фашизму. Пусть каждый знает это! Пусть никто не забывает, что символ войны и Победы "Железный кулак" на месте!", - заявил президент.

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Версия на английском языке President: "If we see Armenian fascism rising, we will crush them again"
Версия на азербайджанском языке Ali Baş Komandan: "Görsək ki, erməni faşizmi baş qaldırır onların başını bir daha əzəcəyik"

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