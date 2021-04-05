Президент: Если бы не были построены водохранилище и водоканал, в Баку была бы проблема с водой

После водохранилища Тахтакерпю было построено Шамкирчайское водохранилище

"Построенное по моей инициативе водохранилище Тахтакерпю является важным инфраструктурным объектом не только для оросительных работ, но и для обеспечения Баку питьевой водой. Потому что прокладка водного канала Тахтакерпю-Джейранбатан позволила сохранить уровень воды в Джейранбатанском водохранилище на необходимом уровне".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время приема Заура Микаилова в видеоформате в связи с его назначением на должность председателя открытого акционерного общества мелиорации и водного хозяйства.

"Если учесть засуху последних двух лет, то можно однозначно сказать, что если бы в свое время не были построены водохранилище и водоканал Тахтакерпю, то в Баку возникла бы острая проблема воды. После водохранилища Тахтакерпю было построено Шамкирчайское водохранилище. Таким образом, как в северных, так и в западных регионах нашей страны стали орошаться десятки тысяч гектаров земель, которые ранее не орошались. Это уже дает о себе знать в росте сельскохозяйственного производства, урожайности", - сказал президент.