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Президент: Если бы не были построены водохранилище и водоканал, в Баку была бы проблема с водой

Президент: Если бы не были построены водохранилище и водоканал, в Баку была бы проблема с водой После водохранилища Тахтакерпю было построено Шамкирчайское водохранилище
Внутренняя политика
5 апреля 2021 г. 18:05
Президент: Если бы не были построены водохранилище и водоканал, в Баку была бы проблема с водой

"Построенное по моей инициативе водохранилище Тахтакерпю является важным инфраструктурным объектом не только для оросительных работ, но и для обеспечения Баку питьевой водой. Потому что прокладка водного канала Тахтакерпю-Джейранбатан позволила сохранить уровень воды в Джейранбатанском водохранилище на необходимом уровне".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время приема Заура Микаилова в видеоформате в связи с его назначением на должность председателя открытого акционерного общества мелиорации и водного хозяйства.

"Если учесть засуху последних двух лет, то можно однозначно сказать, что если бы в свое время не были построены водохранилище и водоканал Тахтакерпю, то в Баку возникла бы острая проблема воды. После водохранилища Тахтакерпю было построено Шамкирчайское водохранилище. Таким образом, как в северных, так и в западных регионах нашей страны стали орошаться десятки тысяч гектаров земель, которые ранее не орошались. Это уже дает о себе знать в росте сельскохозяйственного производства, урожайности", - сказал президент.

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Версия на английском языке President says Baku would have faced serious water problem without Takhtakorpu reservoir and water canal
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Vaxtilə Taxtakörpü su anbarı və su kanalı tikilməsəydi, Bakıda çox kəskin su problemi olacaqdı"

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