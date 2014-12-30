​Президент Азербайджана вручил Октаю Асадову орден "Шараф"

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ "Вы около 10-ти лет председательствуете в Милли Меджлисе Азербайджана. Под Вашим руководством парламент построил тесные связи с международными организациями и другими структурами. Ваши заслуги в принятии соответствующих интересам республики и народа решений незаменимы".

Как сообщает Report, об этом заявил, поздравляя спикера Октая Асадова с 65-летием, председатель парламентского комитета по аграрной политике Эльдар Ибрагимов.

Отметив, что за эти годы О.Асадов постоянно поддерживал успешную политическую линию главы государства, депутат добавил, что награждение президентом Ильхамом Алиевым спикера орденом "Шараф" является знаменательным событием: "От имени всех своих коллег поздравляю Вас с юбилеем. Желаю, чтобы и свое 80-летие Вы отметили вместе с нами в этом зале и на этой должности".

В свою очередь Октай Асадов заявил, что несколько минут назад он встретился с президентом страны: "Орден "Шараф" мне вручил господин президент. Я благодарен всем вам за поздравления. Вручая орден, глава государства сказал мне, чтобы я от его имени поздравил всех членов Милли Меджлиса с Новым годом".