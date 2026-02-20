Президент Азербайджана утвердил запрет оборота асбеста
20 февраля, 2026
- 17:16
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в законодательство, предусматривающие исключение асбеста и материалов, содержащих асбест, из гражданского оборота в Азербайджане.
Как сообщает Report, глава государства утвердил соответствующие поправки в закон "О перечне предметов, нахождение которых в гражданском обороте не допускается (изъятых из гражданского оборота)".
Согласно изменениям, с учетом международной практики асбест и асбестосодержащие материалы включены в перечень предметов, нахождение которых в гражданском обороте запрещено.
Закон вступит в силу с 1 июля 2027 года.
