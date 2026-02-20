Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Президент Азербайджана утвердил запрет оборота асбеста

    Внутренняя политика
    • 20 февраля, 2026
    • 17:16
    Президент Азербайджана утвердил запрет оборота асбеста

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в законодательство, предусматривающие исключение асбеста и материалов, содержащих асбест, из гражданского оборота в Азербайджане.

    Как сообщает Report, глава государства утвердил соответствующие поправки в закон "О перечне предметов, нахождение которых в гражданском обороте не допускается (изъятых из гражданского оборота)".

    Согласно изменениям, с учетом международной практики асбест и асбестосодержащие материалы включены в перечень предметов, нахождение которых в гражданском обороте запрещено.

    Закон вступит в силу с 1 июля 2027 года.

    Asbest və tərkibində asbest olan materialların mülki dövriyyədən çıxarılması ilə bağlı dəyişiklik təsdiqlənib
