Президент Азербайджана утвердил запрет оборота асбеста

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в законодательство, предусматривающие исключение асбеста и материалов, содержащих асбест, из гражданского оборота в Азербайджане.

Как сообщает Report, глава государства утвердил соответствующие поправки в закон "О перечне предметов, нахождение которых в гражданском обороте не допускается (изъятых из гражданского оборота)".

Согласно изменениям, с учетом международной практики асбест и асбестосодержащие материалы включены в перечень предметов, нахождение которых в гражданском обороте запрещено.

Закон вступит в силу с 1 июля 2027 года.