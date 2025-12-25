Президент Азербайджана утвердил закон о внутренних войсках

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "О внутренних войсках".

Как сообщает Report, закон определяет деятельность, права и обязанности внутренних войск в сфере защиты конституционного строя, суверенитета Азербайджана, а также общественного порядка и безопасности, а также правовые основы управления войсками.

В документе отражены основные принципы и направления деятельности внутренних войск, их состав, обязанности, полномочия и права, финансовое и материально-техническое обеспечение, условия применения физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия, боевой и специальной техники, а также меры контроля за всем этим и т.д.