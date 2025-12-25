İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Prezident "Daxili qoşunlar haqqında" qanunu təsdiqləyib

    Daxili siyasət
    • 25 dekabr, 2025
    • 17:53
    Prezident Daxili qoşunlar haqqında qanunu təsdiqləyib

    Prezident İlham Əliyev "Daxili qoşunları haqqında" qanunu təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, qanun Azərbaycanın konstitusiya quruluşunun, suverenliyinin, habelə ictimai qaydanın və ictimai təhlükəsizliyin qorunması sahəsində daxili qoşunların fəaliyyətini, hüquq və vəzifələrini, həmçinin daxili qoşunların idarə olunmasının hüquqi əsaslarını müəyyən edir.

    Qanunda daxili qoşunların fəaliyyətinin əsas prinsipləri, istiqamətləri, onların tərkibi, vəzifə, səlahiyyət və hüquqları, maliyyə və maddi-texniki təminatı, fiziki qüvvənin, xüsusi vasitələrin, odlu silahın, döyüş texnikasının və xüsusi texnikanın tətbiqi şərtləri, o cümlədən bütün bunlara nəzarət tədbirləri və s. öz əksini tapıb.

    Sənəd altı fəsil, otuz maddədən ibarətdir.

    Президент Азербайджана утвердил закон о внутренних войсках

