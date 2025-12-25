Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Президент Азербайджана утвердил Госпрограмму развития официальной статистики до 2031 года

    Внутренняя политика
    • 25 декабря, 2025
    • 13:30
    Президент Азербайджана утвердил Госпрограмму развития официальной статистики до 2031 года

    В Азербайджане утверждена Государственная программа по развитию официальной статистики на 2026–2030 годы.

    Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

    Государственный комитет по статистике будет координировать реализацию мероприятий, предусмотренных в программе, и раз в год информировать президента Азербайджана о ходе ее реализации.

    Министерству финансов поручено ежегодно в госбюджете предусматривать средства для финансирования мероприятий, указанных в программе.

    Мониторинг и оценку выполнения мероприятий, предусмотренных Госпрограммой, возложен на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

