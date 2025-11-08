Президент Азербайджана: Строительство армии всегда оставалось приоритетом

Строительство армии всегда оставалось приоритетным вопросом.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде в Баку по случаю пятой годовщины Победы в Отечественной войне.

"Мы создали сильную армию, сильные Вооруженные силы. Мы повысили боеспособность нашей армии", - сказал он.