    Президент Азербайджана: Строительство армии всегда оставалось приоритетом

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 13:41
    Строительство армии всегда оставалось приоритетным вопросом.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде в Баку по случаю пятой годовщины Победы в Отечественной войне.

    "Мы создали сильную армию, сильные Вооруженные силы. Мы повысили боеспособность нашей армии", - сказал он.

    Azərbaycan Prezidenti: Ordu quruculuğu hər zaman prioritet məsələ olaraq qalırdı

